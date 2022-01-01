TheatreHD: Леопольдштадт, 2021

Новая пьеса живого классика сэра Тома Стоппарда.

Наступает 1900 год. Вена – столица империи, форпост искусства, психологии, математики, и – родной дом для большой семьи торговца тканями выкреста Германа Мерца. XX век сулит процветание австрийским евреям, доказавшим свое желание ассимилироваться с титульной нацией – ведь теперь они смогут выйти за границы еврейского квартала Леопольдштадт! Но радужные надежды Мерцев развеиваются довольно быстро: надвигается Первая мировая война, затем наступит Хрустальная ночь, Вторая мировая с ужасами Холокоста… Многие ли члены семьи выживут к финалу саги в 1955 году? От некоторых не сохранится даже имен. Но теперь оставшиеся в живых должны рассказать миру историю, которая все еще продолжается.