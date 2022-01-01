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TheatreHD: Леопольдштадт
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Leopoldstadt

TheatreHD: Леопольдштадт, 2021

2021 / Великобритания
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О фильме

Новая пьеса живого классика сэра Тома Стоппарда.

Наступает 1900 год. Вена – столица империи, форпост искусства, психологии, математики, и – родной дом для большой семьи торговца тканями выкреста Германа Мерца. XX век сулит процветание австрийским евреям, доказавшим свое желание ассимилироваться с титульной нацией – ведь теперь они смогут выйти за границы еврейского квартала Леопольдштадт! Но радужные надежды Мерцев развеиваются довольно быстро: надвигается Первая мировая война, затем наступит Хрустальная ночь, Вторая мировая с ужасами Холокоста… Многие ли члены семьи выживут к финалу саги в 1955 году? От некоторых не сохранится даже имен. Но теперь оставшиеся в живых должны рассказать миру историю, которая все еще продолжается.

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Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2021
Возраст 16+
Режиссер
Патрик Марбер
В ролях
Эйдан МакАрдл
Эйдан МакАрдл
Фэй Кастелоу
Себастьян Арместо
Себастьян Арместо
Арти Фрушан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Леопольдштадт 1 постер
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