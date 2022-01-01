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Фильмы с севера: время рассудит
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Tromsø International Film Festival

Фильмы с севера: время рассудит, 2021

2021 / Норвегия / Россия / Швеция
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О фильме

Фильмы программы TROMSØ INTERNATIONAL FILM FESTIVAL. Сборка «Фильмы с севера: время рассудит». Фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами.

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Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Александр Перков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фильмы с севера: время рассудит 1 постер
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