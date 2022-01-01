Фильмы с севера: время рассудит, 2021

Фильмы программы TROMSØ INTERNATIONAL FILM FESTIVAL. Сборка «Фильмы с севера: время рассудит». Фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами.

ФОРС-МАЖОР Режиссер: Трунд Квиг Адреассен Фильм рассказывает о Норвежской инди-рок группе Kråkesølv работающей в студии над завершением своего шестого альбома. История наполнена флешбеками на десять лет назад, когда никому не известная группа ворвалась на норвежскую сцену с удивительной лирикой пропитанной родным для них северным диалектом.

СВОННИ ПРОТИВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ Режиссер: Мария Фредриксон Короткий документальный фильм о культурных стереотипах, и борьбе малых народов за свою самобытность в современной Швеции. Саамская женщина противостоит шведской налоговой системе, пытаясь доказать, что собаки могут быть классифицированы не только как домашние питомцы, но и как необходимый инструмент для разведения и загона оленей.

ВПУСТИ МЕНЯ Режиссер: Юнас Солберг Рюднинген Отец и сын в попытке воссоединяются после нескольких лет разлуки. Способны ли мы избавиться от шрамов потери любимого человека?

КВАРТИРА ПО АДРЕСУ MARINA 8007 Режиссер: Тор Бренне Даже в небольшом арктическом норвежском городке, находятся люди имеющие разные подходы к достижению славы. Это бросает вчерашних друзей в водоворот предательства и нездоровой конкуренции. СОН Режиссер: Александр Перков Одинокая женщина вбегает в ночной бар. Чего она ищет и от чего скрывается?

СОНАТА Режиссер: Юнас Селберг Августсен Фильм основан на рассказе Антона Чехова. Женщина узнает, что ее семилетний сын стащил у нее сигареты. Она пытается объяснить, что это не хорошо, вначале используя аргументацию, которую маленькому мальчику трудно понять, но потом облекает свою мысль в сказку.