Ангел в тюбетейке, 1968

«Ангел в тюбетейке» - так с мягкой иронией зовут героя картины - учителя географии Тайлака. Тайлак - этакий добродушный увалень, с богатырскими плечами и ангельским характером, считающий, что такой мамы, как у него, нет на всем земном шаре. Кроме того, Тайлак даже за столом не расстается с традиционной тюбетейкой.

Не желая больше мириться с холостяцкой жизнью застенчивого «Ангела» - Тайлака, его мать Тана приезжает в Алма-Ату, чтобы найти сыну невесту. «Мужчина не имеет права жить один, - рассуждает Тана, - рядом должна быть мать, на худой конец - жена». В ходе поисков она знакомится с семьей Нияза, который начинает ухаживать за Таной. Между тем Тайлак знакомится с очаровательной Айшой. Не сразу мать «Ангела» одобряет выбор сына. Выясняется, что Айша - дочь некого Таира, который был женихом Таны и нарушил слово, а забыть такую обиду трудно.

Выйти замуж за «Ангела» мечтает и оборотистая продавщица пива Алтыншаш. Отбившись от притязаний продавщицы, Тайлак делает предложение Айше. Нияз просит Тану стать его женой. Двойной свадьбой заканчивается эта веселая история.