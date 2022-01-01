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Ангел в тюбетейке Ангел в тюбетейке
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Angel v tyubeteyke

Ангел в тюбетейке, 1968

1968 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

«Ангел в тюбетейке» - так с мягкой иронией зовут героя картины - учителя географии Тайлака. Тайлак - этакий добродушный увалень, с богатырскими плечами и ангельским характером, считающий, что такой мамы, как у него, нет на всем земном шаре. Кроме того, Тайлак даже за столом не расстается с традиционной тюбетейкой.

Не желая больше мириться с холостяцкой жизнью застенчивого «Ангела» - Тайлака, его мать Тана приезжает в Алма-Ату, чтобы найти сыну невесту. «Мужчина не имеет права жить один, - рассуждает Тана, - рядом должна быть мать, на худой конец - жена». В ходе поисков она знакомится с семьей Нияза, который начинает ухаживать за Таной. Между тем Тайлак знакомится с очаровательной Айшой. Не сразу мать «Ангела» одобряет выбор сына. Выясняется, что Айша - дочь некого Таира, который был женихом Таны и нарушил слово, а забыть такую обиду трудно.

Выйти замуж за «Ангела» мечтает и оборотистая продавщица пива Алтыншаш. Отбившись от притязаний продавщицы, Тайлак делает предложение Айше. Нияз просит Тану стать его женой. Двойной свадьбой заканчивается эта веселая история.

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 21 августа 1969
Возраст 12+
Режиссер
Шакен Айманов
В ролях
Амина Умурзакова
Юрий Саранцев
Юрий Саранцев
Лола Абдулкаримова
Бибигуль Тулегенова
Шолпан Алтайбаева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ангел в тюбетейке 1 постер
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Ангел в тюбетейке
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