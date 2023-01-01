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Наш милый доктор
Наш милый доктор, 1958: актеры и роли
Nash milyy doktor
Наш милый доктор
1958 / СССР
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Наш милый доктор, 1958: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Шакен Айманов
Shaken Ajmanov
Александр Карпов
В ролях
Юрий Померанцев
Yury Pomerantsev
Шакен Айманов
Shaken Ajmanov
Лола Абдулкаримова
Ермек Серкебаев
Мулюк Сартыбаев
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