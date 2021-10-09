Несправедливость, 2021

В основе этой анимационной версии вселенной DC серия комиксов Тома Тейлора, выходивших с 2013 по 2016 год в DC Comics. В этой альтернативной реальности Джокеру удалось перехитрить Супермена и обманом заставить его взорвать свою жену Лоис Лейн, их нерожденного ребенка и весь Метрополис заодно. Ослепленный горем и яростью Супермен решает раз и навсегда навести порядок на Земле и очистить ее от злодеев, подобных Джокеру. Но благими намерениями, как известно, выстлана дорога в Ад. Вскоре тотальный контроль и ожесточение превращают Кларка Кента в настоящего диктатора. Случается ровно то, чего всегда опасался Брюс Уэйн — Супермен переходит на темную сторону. А это значит, что Бэтмену пора объединить супергероев и дать отпор поработившему Землю криптонцу.