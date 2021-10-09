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Несправедливость Несправедливость
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Injustice

Несправедливость, 2021

2021 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

В основе этой анимационной версии вселенной DC серия комиксов Тома Тейлора, выходивших с 2013 по 2016 год в DC Comics. В этой альтернативной реальности Джокеру удалось перехитрить Супермена и обманом заставить его взорвать свою жену Лоис Лейн, их нерожденного ребенка и весь Метрополис заодно. Ослепленный горем и яростью Супермен решает раз и навсегда навести порядок на Земле и очистить ее от злодеев, подобных Джокеру. Но благими намерениями, как известно, выстлана дорога в Ад. Вскоре тотальный контроль и ожесточение превращают Кларка Кента в настоящего диктатора. Случается ровно то, чего всегда опасался Брюс Уэйн — Супермен переходит на темную сторону. А это значит, что Бэтмену пора объединить супергероев и дать отпор поработившему Землю криптонцу.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 18 октября 2021
Премьера в мире 9 октября 2021
Возраст 18+
Режиссер
Мэтт Питерс
В ролях
Джастин Хартли
Джастин Хартли
Энсон Маунт
Энсон Маунт
Лора Бэйли
Зак Каллисон
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Несправедливость 2 постера
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