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Снежная королева: Разморозка Снежная королева: Разморозка
Киноафиша Фильмы Снежная королева: Разморозка Отзывы о мультфильме «Снежная королева: Разморозка»
Снежная королева: Разморозка 2022 / Россия
5.8 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о мультфильме «Снежная королева: Разморозка»

Вся информация о мультфильме
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Евгений Саватин 11 февраля 2023, 16:59
Оценка
Халтура. Ни сюжета, ни новых интересных персонажей, ни юмора. Не ходите. Не тратьте время и деньги.
11 февраля 2023, 16:59 Ответить
dg431985 19 февраля 2023, 09:23
Оценка
Не тратье свое время и детей.
19 февраля 2023, 09:23 Ответить
korotinila5 19 февраля 2023, 19:34
Оценка
Не идите
19 февраля 2023, 19:34 Ответить
Евгений Закатеев 19 февраля 2023, 20:25
Оценка
Убожество! Позор! Не смотрите даже бесплатно…
19 февраля 2023, 20:25 Ответить
User 25 февраля 2023, 16:56
Оценка
не интересно
25 февраля 2023, 16:56 Ответить
юля Целищева (Земскова) 18 марта 2023, 11:39
Оценка
Очень понравился мультфильм. Дочь и я в восторге. Красочный интересный мультик. Ребëну 7 лет, смотрела на одном дыхании.
18 марта 2023, 11:39 Ответить
Inna 👽 19 марта 2023, 09:15
Оценка
Ни о чём! Жаль потраченного времени!
19 марта 2023, 09:15 Ответить
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