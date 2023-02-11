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Снежная королева: Разморозка
Отзывы о мультфильме «Снежная королева: Разморозка»
Снежная королева: Разморозка
2022 / Россия
Трейлер
5.8
Оцените
30
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Евгений Саватин
11 февраля 2023, 16:59
Оценка
Халтура. Ни сюжета, ни новых интересных персонажей, ни юмора. Не ходите. Не тратьте время и деньги.
11 февраля 2023, 16:59
2
0
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dg431985
19 февраля 2023, 09:23
Оценка
Не тратье свое время и детей.
19 февраля 2023, 09:23
1
0
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korotinila5
19 февраля 2023, 19:34
Оценка
Не идите
19 февраля 2023, 19:34
1
0
Ответить
Евгений Закатеев
19 февраля 2023, 20:25
Оценка
Убожество! Позор! Не смотрите даже бесплатно…
19 февраля 2023, 20:25
1
0
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User
25 февраля 2023, 16:56
Оценка
не интересно
25 февраля 2023, 16:56
0
0
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юля Целищева (Земскова)
18 марта 2023, 11:39
Оценка
Очень понравился мультфильм. Дочь и я в восторге. Красочный интересный мультик. Ребëну 7 лет, смотрела на одном дыхании.
18 марта 2023, 11:39
0
0
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Inna 👽
19 марта 2023, 09:15
Оценка
Ни о чём! Жаль потраченного времени!
19 марта 2023, 09:15
0
0
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