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Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка, 2022: актеры и роли
Снежная королева: Разморозка
2022 / Россия
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5.5
Оцените
30
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Снежная королева: Разморозка, 2022: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Алексей Цицилин
Андрей Кореньков
В ролях
Полина Войченко
Мария Шустрова
Ирина Чумантьева
Юрий Романов
Константин Панченко
Светлана Кузнецова
Андрей Тенетко
Максим Сергеев
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