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КАШ КАШ
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ҚАШ КАШ 2022 / Казахстан
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Отзывы о фильме «КАШ»

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Altynay Demeuhan 6 декабря 2022, 23:02
Оценка
Бұл фильм керемет!!! Кадрларды басып алады, сюжет эмоция дауысын тудырады және болып жатқан оқиғаларды жіті қарап, тыңдауға мәжбүр етеді. Бұл адамның үмітсіз жағдайға ұшырауы туралы көркем фильм. Осыны бастан кешкен халқымызға деген әр түрлі ойларым мен жанашырлығым болды. Меніңше, фильм кез келген жағдайда адамгершілік бірінші орында қалуы тиіс деген ойлар жеткізеді.
6 декабря 2022, 23:02 Ответить
bantansonendan77 19 декабря 2022, 19:26
Оценка
Өте керемет фильм
19 декабря 2022, 19:26 Ответить
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