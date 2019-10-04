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Профессия: бэнси
Katsuben!
Профессия: бэнси, 2019
2019 / Япония
6.2
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
комедия
драма
исторический
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6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
2 часа 6 минут
Год выпуска
2019
Премьера в мире
4 октября 2019
Возраст
16+
Режиссер
Масаюки Суо
В ролях
Сосукэ Икэмацу
Фумие Кохината
Кэнго Кора
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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