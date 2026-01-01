Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Масаюки Суо
Masayuki Suo
Киноафиша
Персоны
Масаюки Суо
Масаюки Суо
Masayuki Suo
Дата рождения
29 октября 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.6
Давайте потанцуем
(1996)
7.3
Я все равно этого не делал
(2006)
6.4
Профессия: бэнси
(2019)
Фильмография Масаюки Суо
Жанр
Все
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Год
Все
2019
2006
2004
1996
Все
4
Фильмы
4
Режиссер
3
Сценарист
3
6.4
Профессия: бэнси
Katsuben!
комедия, драма, исторический
2019, Япония
7.3
Я все равно этого не делал
Soredemo boku wa yattenai
драма
2006, Япония
6.3
Давайте потанцуем
Shall We Dance?
мелодрама, комедия
2004, США
7.6
Давайте потанцуем
Shall we dansu?
комедия, мюзикл, драма, мелодрама
1996, Япония
Всего 3 емких серии — и никакой «воды»: смело включайте этот британский сериал, который смотрится за один вечер
Новый враг, старые герои и дата выхода: собрали все детали об «Истории игрушек 5» (свежий трейлер тоже тут)
Сериал «Трешка» получил рейтинг 7,8, но зрители нашли за что его возненавидеть: «Юмор плоский, Александрова бесит, все угнетает»
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667