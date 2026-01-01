Меню
Награды и номинации фильма Добыча
Награды и номинации фильма Добыча 2022
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special
Победитель
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
