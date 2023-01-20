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Попав в страшный шторм, пассажирский самолет терпит крушение на затерянном острове, но авиакатастрофа – только начало в цепочке жестоких и страшных событий. Все, кто был на борту 119, оказываются в заложниках у вооруженных бандитов, которым принадлежит власть на этой земле. Спасти пассажиров попытаются командир корабля Броуди Торранс и осужденный за убийство Луи Гаспар, которого ФБР перевозило на самолете. Сможет ли пилот сработаться с преступником или ему все же не стоит…