Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате " В поисках снежного барса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Крушение Крушение
Киноафиша Фильмы Крушение Отзывы о фильме «Крушение»
Plane Крушение 2023 / США / Великобритания
8.6 Оцените
107 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Крушение»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Попав в страшный шторм, пассажирский самолет терпит крушение на затерянном острове, но авиакатастрофа – только начало в цепочке жестоких и страшных событий. Все, кто был на борту 119, оказываются в заложниках у вооруженных бандитов, которым принадлежит власть на этой земле. Спасти пассажиров попытаются командир корабля Броуди Торранс и осужденный за убийство Луи Гаспар, которого ФБР перевозило на самолете. Сможет ли пилот сработаться с преступником или ему все же не стоит…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
2331413 20 января 2023, 18:16
Оценка
Сюжет собран из десятка похожих фильмов. Конечно примитивно и предсказуемо.Герой Батлера вызывает симпатию,но не такой брутальный,как в ранних фильмах.Вообще много косяков .Но в целом -динамично.Ели не вдумываться в реальность происходящего,с пивком можно раз и посмотреть,
20 января 2023, 18:16 Ответить
Владимир Хитрин 26 января 2023, 20:16
Оценка
Хороший фильм хоть всё и предсказуемо, зато инересно сюжет построен! Игра актёров на 5
26 января 2023, 20:16 Ответить
aperyan1995 26 января 2023, 23:58
Отличный фильм, нервы чуть пощекотали
26 января 2023, 23:58 Ответить
Inferno 27 января 2023, 13:32
Оценка
НА удивление крайне удачный фильм получился. Немного бюджетно,но повороты сюжета присутствуют, легкий приятный боевичок. Не пожалел,что сходил на него в кино. На фоне последнего времени смотрибельно и крайне достойно. Хотя есть конечно поверхностность и наивность,но под поп корн самое то!
27 января 2023, 13:32 Ответить
gusinav087 28 января 2023, 14:02
Оценка
заключённый краш
28 января 2023, 14:02 Ответить
vaytsel.alena 28 января 2023, 19:00
Оценка
Отличный фильм!
28 января 2023, 19:00 Ответить
Алексей Фомин 29 января 2023, 14:43
Оценка
Отличный динамичный фильм!
29 января 2023, 14:43 Ответить
Алла Гроздова 29 января 2023, 21:00
Оценка
Классный фильм👍👍👍очень понравился! Советую к просмотру
29 января 2023, 21:00 Ответить
Владимир Дорофеев 29 января 2023, 22:42
Фильм класс понравился 👍
29 января 2023, 22:42 Ответить
Мария Рубанова 30 января 2023, 04:06
Оценка
Фильм хороший, но чем то схож с Экипажем
30 января 2023, 04:06 Ответить
belkadura 1 февраля 2023, 20:22
Оценка
От забавного до примитивного.... Обычный фильм для основной массы людей, который должен собрать кассу. Вышел - забыл. Сценарий слабый, реалистичности - ноль. Но достаточно динамично.
1 февраля 2023, 20:22 Ответить
Татьяна Реснянская (Милюкова) 3 февраля 2023, 17:10
Оценка
Хороший фильм, держит в напряжении, переживаешь за героев, но капитан, которого играет Рэд Батлер, это какой-то супер-герой, отбил пассажиров у бандитов, посадил и поднял самолёт в джунглях с прострелянным плечом и ногой, на одном двигателе и на одном крыле, а так вполне зачетное кино.
3 февраля 2023, 17:10 Ответить
User 5 февраля 2023, 21:41
Оценка
Классный фильм.
5 февраля 2023, 21:41 Ответить
Демина Валентина 5 февраля 2023, 23:24
Оценка
Фильм хороший. Не знаю как схожесть с \"Экипажем\", там совсем другая причина аварии и акцент сюжета на другом. На том, что он поверил человеку на котором общество поставило \"крест\", потому что тот проявил себя не как капризный паникер, которые только усугубляют ситуацию...правда в конце опять имело место американское бахвальство, когда с двумя пулевыми ранениями он сажает самолёт, стюардесса (спрашивает ещё!!!) \"вам вызвать врача? \", тот отвечает\"не стоит!\" (ну да, какие пустяки!)...
5 февраля 2023, 23:24 Ответить
old_falc 6 февраля 2023, 22:15
Простенький сценарий, действия персонажей предсказуемы
Впрочем действие захватыватывает. Смотреть интересно.... Даже волнительно. Посмотреть можно разок. Затраченного времени \"жаль\" не будет.
6 февраля 2023, 22:15 Ответить
semenova18111989 7 февраля 2023, 07:21
Оценка
Отличный фильм
7 февраля 2023, 07:21 Ответить
old_falc 7 февраля 2023, 19:24
в ответ на сообщение old_falc от 6 февраля 2023, 22:15
И, всё таки, интересно - как наёмники-спасатели 'высадились' на острове? С чего? На самолёте, вертолёте? Тогда куда они (самолёт-вертолёт) делись? Или как?
7 февраля 2023, 19:24 Ответить
Тахмина Сулейманова 25 февраля 2023, 12:52
Оценка
Офигенный фильм
25 февраля 2023, 12:52 Ответить
А Б 27 февраля 2023, 17:25
Оценка
Интересный,захватывающий сюжет фильма.Рекомендую к просмотру.
27 февраля 2023, 17:25 Ответить
А Б 27 февраля 2023, 17:27
Оценка
Очень понравился!
27 февраля 2023, 17:27 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают 14+: Продолжение
14+: Продолжение 36 комментариев
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут 6 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 68 комментариев
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам 1 комментарий
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 56 комментариев
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы 4 комментария
Время расплаты
Время расплаты 1 комментарий
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец 17 комментариев
Все страхи Бо
Все страхи Бо 11 комментариев
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 33 комментария
Экзорцист Ватикана
Экзорцист Ватикана 3 комментария
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров 9 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4 60 комментариев
Микулай
Микулай 5 комментариев
Барби
Барби 12 комментариев
Оппенгеймер
Оппенгеймер 4 комментария
Русалочка
Русалочка 21 комментарий
Форсаж 10
Форсаж 10 94 комментария
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы 5 комментариев
Великий уравнитель 3
Великий уравнитель 3 2 комментария
Синий Жук
Синий Жук 4 комментария
Последнее путешествие «Деметра»
Последнее путешествие «Деметра» 3 комментария
Гран Туризмо
Гран Туризмо 3 комментария
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Больше, чем люди
Больше, чем люди
2023, США, фантастика, триллер
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Турбозавры. Привет, Сирена!
Турбозавры. Привет, Сирена!
2023, Россия, анимация
Related video
«Гламурная баба-яга»: россиянка, которая произвела фурор на конкурсе красоты, напугала людей
Чудом трусики не засветила: Климова кокетливо оголила бедра в откровенном наряде
Этот напиток, придуманный в СССР, раньше вызывал недоумение, а сейчас его обожают по всему миру
Кэт из «Семнадцати мгновений весны» долго прятала приемного сына, а зря: вырос сердцеедом (фото)
Чиповская подразнила мужчин еле-еле прикрытым бюстом: от этого фото учащается пульс
Новый тренд на прически не для слабонервных: обомлеете, когда увидите
Звезда «Розыгрыша» вернула приемного ребенка в детдом: вот каким он вырос
Не поверите, какая красавица сыграла советского Маленького принца: удивительное преображение
Раневская назвала два качества, которые позволяют женщине хорошо устроиться в жизни: сложно не согласиться
Цветущий вдовец: изводивший Глаголеву муж выглядит краше родной дочери
Копия «мымры» отчаялась стать желанной женщиной, но стилисты сотворили невозможное
Народ потерял дар речи: 67-летняя Мэри Поппинс устроила пикантную провокацию в полупрозрачном платье
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше