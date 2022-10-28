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Либерея: Охотники за сокровищами Либерея: Охотники за сокровищами
Киноафиша Фильмы Либерея: Охотники за сокровищами Отзывы о фильме «Либерея: Охотники за сокровищами»
Либерея: Охотники за сокровищами 2022 / Россия
7.8 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Либерея: Охотники за сокровищами»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Илья — успешный молодой бизнесмен, занимающийся продажей инновационных электросамокатов. Его жизнь меняет смерть любимой бабушки, которая одна растила парня с самого детства. В наследство любимому внуку она оставила в квартиру. Во время ремонта Илья обнаруживает старинный артефакт и случайно делится находкой в социальных сетях. Это запускает цепочку событий и превращает его в настоящего искателя сокровищ. За ним начинает охоту таинственная организация, уже не одно столетие разыскивающая…

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Степан Ермолин 28 октября 2022, 14:17
Оценка
В общем то очень неплохой фильм!
Хороший звук и неплохой декор!
Но, сюжет не понятен что и откуда взялось, как будто сюжет не закончен, написали на коленке( не очень реалестично
28 октября 2022, 14:17 Ответить
ulihka1991 30 октября 2022, 09:57
Оценка
Очень классный фильм,советую!
30 октября 2022, 09:57 Ответить
igoryagin2003.com 1 ноября 2022, 16:31
Оценка
Фильм хороший, хорошо поспал
1 ноября 2022, 16:31 Ответить
София Голованова 4 ноября 2022, 12:19
Оценка
Очень классный фильм! Всем советую посмотреть. Серебряков вообще огонь 🔥
4 ноября 2022, 12:19 Ответить
tihiy-l 4 ноября 2022, 21:34
Оценка
Фильм стремный.. Не роль Серебрякова.. Фильм, если честно, ни о чем.. Вроде бы идея и есть, но воплощение вообще нелепое.. Не советую..
4 ноября 2022, 21:34 Ответить
Джулия Ашотовна 5 ноября 2022, 21:31
Оценка
Фильм тутовый. Нет никакого смысла в сюжете. Имя подобрана идеально вотличии фильма. Я поражаюсь как могут таким режиссёрам дать разрешения снимать такие туфловые фильмы. Мне вообще не понравилась. Зря деньги выбросила на ветер. 😡
5 ноября 2022, 21:31 Ответить
ognennaya711987 12 ноября 2022, 14:43
Оценка
Неплохой, посмеяться можно)Сюжет тоже интересный)
12 ноября 2022, 14:43 Ответить
glebgryadkin 12 ноября 2022, 21:37
Оценка
Сокровища нации на минималках.
12 ноября 2022, 21:37 Ответить
Ната Анисимова 13 ноября 2022, 17:49
Оценка
очень атмосферно и интересно,спасибо кинотеатру „ЧАРЛИ” мармелад.❤️✨
13 ноября 2022, 17:49 Ответить
a.ostashevich 13 ноября 2022, 22:01
Оценка
Не стоит смотреть этот фильм
13 ноября 2022, 22:01 Ответить
valeriafurman122 14 ноября 2022, 22:19
Оценка
классный фильм)
14 ноября 2022, 22:19 Ответить
Comon 15 ноября 2022, 01:49
Оценка
Отличный наш широкомасштабный блокбастер о приключениях, взяли многое из самого лучшего из ихних фильмов, неплохой юмор. Вообщем - неожиданность
15 ноября 2022, 01:49 Ответить
shuba130 16 декабря 2022, 13:12
в ответ на сообщение igoryagin2003.com от 1 ноября 2022, 16:31
Хахахаха🤣🤣🤣🤣🤣🤣
16 декабря 2022, 13:12 Ответить
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