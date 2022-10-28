Илья — успешный молодой бизнесмен, занимающийся продажей инновационных электросамокатов. Его жизнь меняет смерть любимой бабушки, которая одна растила парня с самого детства. В наследство любимому внуку она оставила в квартиру. Во время ремонта Илья обнаруживает старинный артефакт и случайно делится находкой в социальных сетях. Это запускает цепочку событий и превращает его в настоящего искателя сокровищ. За ним начинает охоту таинственная организация, уже не одно столетие разыскивающая…
Хороший звук и неплохой декор!
Но, сюжет не понятен что и откуда взялось, как будто сюжет не закончен, написали на коленке( не очень реалестично
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