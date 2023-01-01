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Киноафиша Фильмы Янник: Путь артиста Янник: Путь артиста, 2021: актеры и роли
Yannick -- An Artist's Journey Янник: Путь артиста 2021
8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Янник: Путь артиста, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сьюзен Фрёмке Susan Froemke
В ролях
Янник Незе-Сеген Yannick Nézet-Séguin
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