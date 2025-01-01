Меню
Фильмы
Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2021
Трейлеры фильма «Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2021»
Будько жили вообще не в Кучугурах: какое несчастье стряслось с домом из «Сватов»
После «Того самого Мюнхгаузена» прошло 45 лет: в России снимут нового — и вот что о нем уже известно
Поторопились радоваться: премьера «Клюквенного щербета» перенесена — и вот почему это может быть хитрый ход
«Это напоминает мне Кинга»: критики без ума от нового хоррора «Орудия» — 100% свежести на Rotten Tomatoes
Фанаты считали, что «Дюну» невозможно снять, но у Вильнева вышло: 7 книг, которые тоже пора экранизировать
В «Интерстелларе» не назвали имя главного героя: Нолан намеренно скрывал ради одной шутки в финале
Хоррор от лица собаки признали одним из лучших в году: пес должен спасти хозяина от призрака, но у него лапки (и 95% на RT)
«Грязь, разврат и расчлененка»: свежий сериал НТВ с Устюговым должен был заменить «Невского», но зрители не выдерживают и 1 серию
«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф
«28 лет спустя» специально начали с показа «Телепузиков»: эта сцена пугает британцев больше, чем моменты с зараженными
Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами
