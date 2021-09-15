Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2021, 2021

23 сентября 2021 стартует самый большой и необычный фестиваль мира - МАНХЭТТЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО
Фестиваль объединяет кинозрителей 500 городов мира на 5 континентах для одной цели: просмотра и выбора лучшего фильма из программы хитов короткого метра самого масштабного фестиваля в мире. От Австралии до Мексики, от России до Америки киноманы голосуют за лучший фильм!
Созданные в разных уголках планеты фильмы Manhattan Short неизменно удивляют и позволяют путешествовать вокруг света, встречать самых разных людей, узнавать невероятные истории и переживать сильные эмоции.