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Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2021 Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2021
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Manhattan Short 2021

Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2021, 2021

2021 / США / Великобритания / Россия
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О фильме

23 сентября 2021 стартует самый большой и необычный фестиваль мира - МАНХЭТТЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО

Фестиваль объединяет кинозрителей 500 городов мира на 5 континентах для одной цели: просмотра и выбора лучшего фильма из программы хитов короткого метра самого масштабного фестиваля в мире. От Австралии до Мексики, от России до Америки киноманы голосуют за лучший фильм!

Созданные в разных уголках планеты фильмы Manhattan Short неизменно удивляют и позволяют путешествовать вокруг света, встречать самых разных людей, узнавать невероятные истории и переживать сильные эмоции.

 

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Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2021
Возраст 16+
Постер фильма Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2021 1 постер
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