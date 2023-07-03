У каждого режиссера, актера, оператора, кинокритика и вообще человека, который так или иначе работает в киноиндустрии, есть своя собственная история о том, как он посмотрел какой-то фильм и понял, что навсегда пропал. Но не каждый участник мирового кинопроцесса решает, что эта история достойна мировых экранов. Индийский режиссер Пан Налин – человек, уверенный в себе настолько, что он не просто сделал киноавтобиографию. Он превратил свои детские воспоминания в легенду о том, как…
Прекрасно рассказанная история про то, что мир не стоит на месте, как бы тебе этого не хотелось. С верхов эту проблему частично показали в фильме Вавилон, но тут история показана со стороны человека, у которого нет ни единого шанса вырваться из того мира, которому он принадлежит по рождению.
Отец рассказывает сыну, что кем ты родился (кастовость), тем ты и будешь всю жизнь. При этом сам старательно избегает анализа своего положения, которое чётко говорит - что это не так. В его случае нет так в худшую сторону. Но закостенелость и традиционное воспитание (о да, привет вам традиционные ценности), не даёт человеку даже шанса посмотреть на себя со стороны.
С другой стороны сын, который ещё не до конца осознавший и принявший своё статическое "предназначение" быть членом касты (а по факту разносящим чай) находит интерес в кинематографе.
Очень понравились взрослые персонажи и то как они помогают ГГ. Учитель, который понимает что кастовая система... она была не всегда и будет не всегда. Киномеханик, который делится своим опытом и не хомячит свои знания (привет вам современные офисные планктоны, которые боятся хоть что рассказать про свою работу, так как осознают свою заменимость). И папа, у которого на протяжении всего фильма рождается трагедия осознания.
И понравилось, что нет в фильме чопорных "умельцев", которые расскажут, что правильно смотреть фильмы на ультрамультро кинопроекторе 3000, а не на швейной машинке, ведь только тогда можно понять магию кинематографа.
PS. Нет никаких каст, есть только классы и люди, которые следуют интересам своих классов. Отец, которого государство (в лице крупного бизнеса) просто выкидывает на обочину жизни. Брат отца, который не смотря на байки про кастовость, просто ворует коров. Механик, который в одно мгновение становится безработным, так как владелец модернизирует производство.
Крайне рекомендую к просмотру это доброе и светлое кино.
Фильм оставляет то теплое и всем знакомое чувство доброй грусти.
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