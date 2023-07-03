Наша рецензия

У каждого режиссера, актера, оператора, кинокритика и вообще человека, который так или иначе работает в киноиндустрии, есть своя собственная история о том, как он посмотрел какой-то фильм и понял, что навсегда пропал. Но не каждый участник мирового кинопроцесса решает, что эта история достойна мировых экранов. Индийский режиссер Пан Налин – человек, уверенный в себе настолько, что он не просто сделал киноавтобиографию. Он превратил свои детские воспоминания в легенду о том, как…