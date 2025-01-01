Меню
Награды и номинации фильма Миссия 1986

Оскар 1987 Оскар 1987
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1986 Каннский кинофестиваль 1986
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Технический главный приз
Победитель
Золотой глобус 1987 Золотой глобус 1987
Лучший сценарий
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
Лучший монтаж
Победитель
Best Score
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Best Special Visual Effects
Номинант
 Best Direction
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
