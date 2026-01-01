Мягков получил роль Лукашина случайно: на эту роль Рязанов чуть не утвердил Миронова, но вот что пошло не так

В саркофаге Хюррем спустя сотни лет нашли странный предмет: историки ломали голову, но ответа так и не нашли

Фильм «Духи Рождества» с рейтингом 7,6, который идеально включить на новогодних каникулах: там 0+, поэтому смело смотрите с детьми

1155 серий спустя «Ван-Пис» подошел к концу: продолжение будет в 44 раза «хуже» оригинала

Всего то за 2 сезона: «Лэндмен» умудрился переплюнуть шедевральный «Йеллоустоун» — хватило всего-то одной сцены в новой серии

«Пошлость»: критиков воротило, Рязанов сопротивлялся, но «Карнавальная ночь» стала хитом вопреки всему

Смерть на бледном коне? Встреча Арьи и белой лошади придала новый смысл финалу «Игры престолов»

9 аниме для просмотра на зимних каникулах: для тех, кто уже наизусть знает «Иронию судьбы» и «Один дома»

Сладкий взрыв от Кевина: легендарный десерт из «Один дома» готовится за 5 минут — это же мечта каждого ребенка 90-х

Чем мордюк отличается от бешлака – знают итальянцы: но лишь знаток кино СССР ответит на 7 вопросов о сюжете «Бриллиантовой руки»