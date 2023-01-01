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Эсфирь и царь
Киноафиша Фильмы Эсфирь и царь Эсфирь и царь, 1960: актеры и роли
Esther and the King Эсфирь и царь 1960 / Италия / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Эсфирь и царь, 1960: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рауль Уолш Raoul Walsh Марио Бава Mario Bava
В ролях
Джоан Коллинз Джоан Коллинз Joan Collins Ричард Иган Richard Egan Денис О’Ди Серджо Фантони Sergio Fantoni
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