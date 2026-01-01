Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Скрипач на крыше 1971

Оскар 1972 Оскар 1972
Лучший звук
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1972 Золотой глобус 1972
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
 Лучший актёр второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
Лучшая операторская работа
Номинант
 Best Sound Track
Номинант
 Best Film Editing
Номинант
 Best Film Editing
Номинант
 Best Sound Track
Номинант
