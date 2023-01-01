Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неудержимые 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Восстание зомби
Киноафиша Фильмы Восстание зомби Восстание зомби, 1936: актеры и роли
Revolt of the Zombies Восстание зомби 1936
3.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Восстание зомби, 1936: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Виктор Гальперин Victor Halperin
В ролях
Дин Джаггер Dean Jagger
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Грязнули и свинтусы: астрологи перечислили три самых нечистоплотных знака зодиака
Доходило до рукоприкладства: Заворотнюк прошла семь кругов ада с Жигуновым
Так и не скажешь, что тяжело болел: как незадолго до смерти выглядел муж Пахмутовой
Не «Барби», а «Быстрые свидания»: почему иностранные фильмы в России выходят под странными названиями
Ахнете, увидев, на кого Вертинская променяла Михалкова: в России его обожали
Сын Учителя вот-вот станет известнее отца: взгляните, каким вырос наследник режиссера
Тест: какая суперсила подойдет именно вам?
Самые властные женщины носят эти имена
Раньше эту игру обожали все дети в СССР: сейчас неспроста под строгим запретом
Петров и рядом не стоял: этого лысого и худого актера женщины считают самым красивым в России
Пользовался положением: любовницей Ефремова оказалась бездетная суперзвезда
Это было ужасно: Цискаридзе крупно оконфузился на сцене
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше