До конца Галактики осталось 6 серий: раскрыто полное расписание 3 сезона «Основания» (точные даты тут)

Кто лучшая подруга Уэнсдэй Аддамс? Правильно говорят, что противоположности притягиваются

Хватит смотреть НТВ: сериал «Опасный» с Пятого канала рвет все рейтинги и дышит «Невскому» в затылок

Гениальный Волан-де-Морт не раскусил предательство Снейпа — как же так? Помог особый дар и щепотка хитрости

«Экипаж» годами считали выдумкой Митты: реальная история, о которой молчали в СССР, заставляет вжаться в кресло

Лучший российский сериал 2024 года все же получит сиквел: стало известно, когда выйдет 2 сезон мрачной «Трассы» с Разумовской

«Фантастическая четверка: Первые шаги» — один из лучших фильмов Marvel за годы, но в его сюжетных дырах можно спрятать целого Галактуса

Первая версия «Джентльменов» вышла еще 21 год назад: этот фильм с Бондом выглядит так, будто его снял Ричи

«Давно так не ржал»: внук Пугачевой уверен, что россияне не поняли «Анору» с Борисовым — призвал пересмотреть «правильно»

Хюррем-султан перед смертью слезно умоляла лишь о двух вещах: одну из них так и не исполнили из-за «предательства» Селима