Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Цыганская Королева Цыганская Королева
Киноафиша Фильмы Цыганская Королева Цыганская Королева, 2019: актеры и роли
Gipsy Queen Цыганская Королева 2019 / Германия / Австрия
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Цыганская Королева, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хусейн Табак Hüseyin Tabak
В ролях
Тобиас Моретти Тобиас Моретти Tobias Moretti
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Related video
Все очень плохо: СМИ озвучили реальную причину госпитализации Николаева
Врач назвала самую опасную для здоровья кашу: россияне ее обожают
Так больше не смогла: куда пропала красавица-дочь Абдулова, растущая его копией
«Мальчишка» с длинными волосами: новая Миледи не понравилась всем не только из-за внешности
Близкие переживают за Пахмутову после смерти Добронравова: вот что творится за закрытыми дверями
Эту советскую актрису боготворили за границей: в СССР звезде испортили карьеру
Вечное напоминание о муже-изменнике: сыновья Шакиры все больше похожи на Пике (фото)
Эта советская актриса одной из первых снялась в индийском кино: в СССР отреагировали неожиданно
Ни подарков, ни роскоши: Пугачева устроила скромный праздник для двойняшек
Тарзан был в бешенстве, когда узнал секрет Королевой: касается ребенка на стороне
Даже в запой ушел: режиссер пожалел, что отказал в роли д’Артаньяна этому актеру
Что не так с ремейком «Каменской»: новая героиня вызывает оторопь
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше