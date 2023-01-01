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Скуби-Ду 4: Проклятье озерного монстра Скуби-Ду 4: Проклятье озерного монстра
Киноафиша Фильмы Скуби-Ду 4: Проклятье озерного монстра Скуби-Ду 4: Проклятье озерного монстра, 2010: актеры и роли
Scooby-Doo! Curse of the Lake Monster Скуби-Ду 4: Проклятье озерного монстра 2010 / США
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Скуби-Ду 4: Проклятье озерного монстра, 2010: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Брайан Левант Brian Levant
В ролях
Робби Амелл Робби Амелл Robbie Amell Хейли Кийоко Hayley Kiyoko
Барби
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