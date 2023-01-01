Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Париж. Всё включено"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Воображаемая прямая
Воображаемая прямая, 2020: актеры и роли
180 Degree Rule
Воображаемая прямая
2020 / Иран
5.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Воображаемая прямая, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фарнуш Самади
В ролях
Садаф Асгари
Сахар Долатшахи
Sahar Dolatshahi
Азита Хаян
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
Отзывы
2023, США, драма
Я делаю шаг
Отзывы
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Искусство по понятиям
Отзывы
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Пернатый патруль
Отзывы
2023, Китай, анимация
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Related video
Совсем не похож на многоженца: на Юрия Гальцева сегодня больно смотреть
Люди простились с Лазаревым в Театре Армии: провожали громкими аплодисментами и слезами
Позорит Пугачеву: только посмотрите, что вытворяет молодая жена Преснякова (пикантное видео)
До Бузовой и Бородиной телестройку вел артист: мало кто помнит, хотя он звезда №1
У Саши из «Универа» была мама: вот как выглядит бывшая миллиардера Сильвестра
Вызывает лишь смех: 3 женщины по знаку Зодиака, которые не умеют флиртовать
Зря перешла дорогу: Успенская разоблачила алчную Собчак на всю страну
Из сказочного лебедя в белую ворону: Волочкова в молодости была жуть как хороша
Кровь с молоком: иностранцы потеряли дар речи, увидев раздобревшую Федорову
В советскую актрису были влюблены тысячи мужчин: удивитесь, какого негодяя выбрала в супруги
Гайдай хотел, чтобы Шуриком был этот актер: сейчас все видят его и хохочут
Жуткие брови, когти вместо ногтей: дочь Киркорова от известной певицы называют гадким утенком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить