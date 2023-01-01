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Воображаемая прямая Воображаемая прямая
Киноафиша Фильмы Воображаемая прямая Воображаемая прямая, 2020: актеры и роли
180 Degree Rule Воображаемая прямая 2020 / Иран
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Воображаемая прямая, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фарнуш Самади
В ролях
Садаф Асгари Сахар Долатшахи Sahar Dolatshahi Азита Хаян
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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