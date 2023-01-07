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Нереальность
Отзывы о фильме «Нереальность»
Gerçek olamaz
Нереальность
2020 / Турция
7.0
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
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Rasulova Naida
7 января 2023, 00:11
Оценка
Каан превосходный актер❤️ за ним всегда и везде интересно наблюдать, а самая любимая роль это роль злодея Эмир Козджуоглу💯 👑
7 января 2023, 00:11
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