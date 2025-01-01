Меню
Фильмы
Идти своим путем
Награды и номинации фильма Идти своим путем
Награды и номинации фильма Идти своим путем 1944
Оскар 1945
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 1945
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший актёр второго плана
Победитель
Best Picture
Победитель
