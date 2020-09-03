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Лёгкая жизнь, 2019

2019 / Италия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Подросток четырнадцати лет, его сводная сестрица, промышляющая контрабандой лекарств на итальянско-французской границе, и странноватый американский тренер по теннису с повышенным либидо и интересом к замужним клиенткам (плюс ко всему мечтающий стать художником) встретились как-то с нелегальным мигрантом. И жизни их перевернулись с ног на голову. Вместе они составляют смелый план, чтобы помочь новому товарищу пересечь границу, чтобы воссоединиться с семьёй. Это дебютная картина братьев Орсо и Питера Миякава, чьё детство тоже прошло на границе Италии и Франции в 90-е гг, потому это место, его обитатели и проблемы для них не пустой звук, и фильм получился психологически точным. Украшает картину и отличный подбор актёров. Например, теннисиста Дона, типичного американца в Европе, играет харизматичный Мануэль Хадек (дублёр Ди Каприо в «Авиаторе» и «Отступниках»).

6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 3 сентября 2020
Возраст 18+
Режиссер
Орсо Миякава
В ролях
Камилла Семино Фавро
Джеймс Миякава
Мануэль Хадек
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лёгкая жизнь 2 постера
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