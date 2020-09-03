Лёгкая жизнь, 2019

Подросток четырнадцати лет, его сводная сестрица, промышляющая контрабандой лекарств на итальянско-французской границе, и странноватый американский тренер по теннису с повышенным либидо и интересом к замужним клиенткам (плюс ко всему мечтающий стать художником) встретились как-то с нелегальным мигрантом. И жизни их перевернулись с ног на голову. Вместе они составляют смелый план, чтобы помочь новому товарищу пересечь границу, чтобы воссоединиться с семьёй. Это дебютная картина братьев Орсо и Питера Миякава, чьё детство тоже прошло на границе Италии и Франции в 90-е гг, потому это место, его обитатели и проблемы для них не пустой звук, и фильм получился психологически точным. Украшает картину и отличный подбор актёров. Например, теннисиста Дона, типичного американца в Европе, играет харизматичный Мануэль Хадек (дублёр Ди Каприо в «Авиаторе» и «Отступниках»).