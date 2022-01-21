Нежность, 2022

В ролях
Ева Керекес
Evelyn the Madame
Мате Вёрёш
Young Body Builder
Виктория Сорчик
Ex-Wife of Ádám
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Ласло Чуя, Анна Немеш
Сценарист
Ласло Чуя, Анна Немеш, Габор Ференци, Ондраш Мухи
Композитор
Тамаш Крайнер, Kata Kozma
Детали фильма
Страна
Германия / Венгрия
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
21 января 2022
Премьера в мире
21 января 2022
Дата выхода
|10 ноября 2022
|Литва
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|N16
|8 июня 2023
|Франция
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Сборы в мире
$12 361
Производство
FocusFox Studio, Komplizen Film, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Другие названия
Szelíd, Gentle, Delikatnie, Dịu Dàng, Gentle Monster, Jámbor Szörnyeteg, Monstres gentils, Neha, Něha, Nježno, O Preço de um Corpo, Sanft, Sanfte Monster, Нежная, 젠틀, 殘酷的溫柔, 温柔些