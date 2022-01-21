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Постер фильма Нежность
6.3
Киноафиша Фильмы Нежность
6.3

Нежность

, 2022
Szelíd
Германия, Венгрия / драма / 18+
Постер фильма Нежность
6.3

В ролях

Эстер Чонка
Edina
Дьёрдь Турос
Ádám
Чаба Кристик
Krisztián
Ева Керекес
Evelyn the Madame
Янош Папп
Edina's Father
Мате Вёрёш
Young Body Builder
Ференц Герлоци
Client I.
Виктория Сорчик
Ex-Wife of Ádám
Балаж Чукор
Photographer
Чаба Гернер
Каталин Лёринц
Ласло Валишка
Режиссер Ласло Чуя, Анна Немеш
Сценарист Ласло Чуя, Анна Немеш, Габор Ференци, Ондраш Мухи
Композитор Тамаш Крайнер, Kata Kozma
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Венгрия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 21 января 2022
Премьера в мире 21 января 2022
Дата выхода
10 ноября 2022 Литва N16
8 июня 2023 Франция
Сборы в мире $12 361
Производство FocusFox Studio, Komplizen Film, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Другие названия
Szelíd, Gentle, Delikatnie, Dịu Dàng, Gentle Monster, Jámbor Szörnyeteg, Monstres gentils, Neha, Něha, Nježno, O Preço de um Corpo, Sanft, Sanfte Monster, Нежная, 젠틀, 殘酷的溫柔, 温柔些

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 14 ноября 2022

Отзывы о фильме

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