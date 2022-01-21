Нежность, 2022

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о выходе в прокат 6.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5 Продолжительность 1 час 33 минуты Год выпуска 2022 Премьера онлайн 21 января 2022 Премьера в мире 21 января 2022 Режиссер Ласло Чуя В ролях Эстер Чонка Дьёрдь Турос Чаба Кристик Ева Керекес Все актеры и съемочная группа 1 постер

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