Награды и номинации фильма Юмореска

Награды и номинации фильма Юмореска 1946

Оскар 1947 Оскар 1947
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
