Награды и номинации фильма Клют 1971

Оскар 1972 Оскар 1972
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1972 Золотой глобус 1972
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
Лучшая женская роль
Номинант
