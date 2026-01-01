Оповещения от Киноафиши
Клют
Награды и номинации фильма Клют
Награды и номинации фильма Клют 1971
Оскар 1972
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1972
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
Лучшая женская роль
Номинант
