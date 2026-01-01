Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Супермен 4: В поисках мира
Награды и номинации фильма Супермен 4: В поисках мира
Награды и номинации фильма Супермен 4: В поисках мира 1987
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Золотая малина 1988
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшие визуальные эффекты
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Только у этой героини «Москвы слезам не верит» был реальный прототип: Меньшов снял фильм о хитрой домработнице
Зумеры в Новый год не пересматривают по 100 раз «Иронию судьбы»: выбирают совсем другой фильм
Так кто заказал Сашу Белого в конце «Бригады»? Всего одна фраза Каверина рушит всю логику сюжета
Смерть на бледном коне? Встреча Арьи и белой лошади придала новый смысл финалу «Игры престолов»
Всего то за 2 сезона: «Лэндмен» умудрился переплюнуть шедевральный «Йеллоустоун» — хватило всего-то одной сцены в новой серии
Точное попадание: какие породы скрываются за героями «Щенячьего патруля» — разбираемся вместе, что к чему
Как Дональд Трамп спас главный новогодний фильм всех времен и народов: сам появился в нем на 2 секунды
Как Аслан обманул смерть в «Хрониках Нарнии»: раскрываем магический фокус, который Льюис спрятал между строк
9 аниме для просмотра на зимних каникулах: для тех, кто уже наизусть знает «Иронию судьбы» и «Один дома»
Чем мордюк отличается от бешлака – знают итальянцы: но лишь знаток кино СССР ответит на 7 вопросов о сюжете «Бриллиантовой руки»
Не седина, не краска, а настоящий шрам: белая прядь Анны в «Холодном сердце» — признак горя, вот как принцесса едва не погибла
