Награды и номинации фильма Конго 1995

Золотая малина 1996 Золотая малина 1996
Худший фильм
Номинант
 Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худшая женская роль второго плана
Номинант
 Худшая женская роль второго плана
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худшая песня
Номинант
 Худшая новая звезда
Номинант
