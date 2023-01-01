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О чем шумит река О чем шумит река
Киноафиша Фильмы О чем шумит река О чем шумит река, 1959: актеры и роли
Inchu e aghmkum gete О чем шумит река 1959 / СССР
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О чем шумит река, 1959: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Григорий Мелик-Авакян
В ролях
Фрунзе Довлатян Грачья Нерсисян Лев Лобов
Праздники
Праздники
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