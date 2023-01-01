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Путешествия пана Кляксы Путешествия пана Кляксы
Киноафиша Фильмы Путешествия пана Кляксы Путешествия пана Кляксы, 1986: актеры и роли
Podróze pana Kleksa Путешествия пана Кляксы 1986 / Польша
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Путешествия пана Кляксы, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кшиштоф Градовский
В ролях
Петр Фрончевский Малгожата Островска Хенрик Биста Henryk Bista
Праздники
Праздники
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