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Мисс Марпл: Указующий перст
Мисс Марпл: Указующий перст, 1985: актеры и роли
Miss Marple: The Moving Finger
Мисс Марпл: Указующий перст
1985 / США / Австралия / Великобритания
7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Мисс Марпл: Указующий перст, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рой Боултинг
В ролях
Ричард Пирсон
Richard Pearson
Джоан Хиксон
Joan Hickson
Хилари Мейсон
Hilary Mason
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