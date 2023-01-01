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Банда из Шугар Крик: Неприятности с учителем
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Sugar Creek Gang: Teacher Trouble
Банда из Шугар Крик: Неприятности с учителем
2005 / США
6.3
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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