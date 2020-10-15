Американский триллер о группе друзей и о том, как чувство зависти может в конечном итоге разрушить многолетнюю дружбу.

История вращается вокруг главной героини по имени Джессика (Зойла Гарсия), которая переживает один из самых счастливых периодов в своей жизни: совсем скоро она выйдет замуж за привлекательного и успешного бизнесмена Майкла (Кевин А. Уолтон). После помолвки с любимым человеком героиня с энтузиазмом начинает планировать предстоящую свадьбу. Невеста выбирает пять своих лучших подруг в качестве подружек невесты, с которыми ей предстоит провести ближайшие дни в бесконечных разговорах о прошлом и предсвадебных хлопотах. Вскоре женщины собираются вместе, чтобы поздравить подругу и поболтать обо всем на свете. Однако во время встречи друзья понимают, что многие старые обиды все еще не утихли, а ревность мешает им радоваться друг за друга. Постепенно становится понятно, что каждая из подружек пытается соревноваться за внимание и дружбу их лидера Джессики. Это создает напряженную атмосферу в компании, которая мешает главной героине готовиться к своей свадьбе. Однако все становится гораздо хуже, когда невеста узнает, что одна из ее подруг, возможно, затаила на нее сильную обиду и теперь пытается испортить ее особенный день. Внезапно начинают происходить странные вещи: друзей подстерегают таинственные несчастные случаи и болезни. Девушка понимает, что во всем замешана одна из ее подруг, которая хочет ей за что-то отомстить. Поскольку у каждой из героинь есть свои причины для того, чтобы помешать ей выйти замуж за Майкла, Джессика должна как можно скорее определить, кто из ее так называемых друзей пытается саботировать свадьбу.