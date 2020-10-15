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Киноафиша Фильмы Brutal Bridesmaids

Brutal Bridesmaids

Brutal Bridesmaids 18+
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Причины посмотреть

Американский триллер о группе друзей и о том, как чувство зависти может в конечном итоге разрушить многолетнюю дружбу.

История вращается вокруг главной героини по имени Джессика (Зойла Гарсия), которая переживает один из самых счастливых периодов в своей жизни: совсем скоро она выйдет замуж за привлекательного и успешного бизнесмена Майкла (Кевин А. Уолтон). После помолвки с любимым человеком героиня с энтузиазмом начинает планировать предстоящую свадьбу. Невеста выбирает пять своих лучших подруг в качестве подружек невесты, с которыми ей предстоит провести ближайшие дни в бесконечных разговорах о прошлом и предсвадебных хлопотах. Вскоре женщины собираются вместе, чтобы поздравить подругу и поболтать обо всем на свете. Однако во время встречи друзья понимают, что многие старые обиды все еще не утихли, а ревность мешает им радоваться друг за друга. Постепенно становится понятно, что каждая из подружек пытается соревноваться за внимание и дружбу их лидера Джессики. Это создает напряженную атмосферу в компании, которая мешает главной героине готовиться к своей свадьбе. Однако все становится гораздо хуже, когда невеста узнает, что одна из ее подруг, возможно, затаила на нее сильную обиду и теперь пытается испортить ее особенный день. Внезапно начинают происходить странные вещи: друзей подстерегают таинственные несчастные случаи и болезни. Девушка понимает, что во всем замешана одна из ее подруг, которая хочет ей за что-то отомстить. Поскольку у каждой из героинь есть свои причины для того, чтобы помешать ей выйти замуж за Майкла, Джессика должна как можно скорее определить, кто из ее так называемых друзей пытается саботировать свадьбу.

 

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 26 февраля 2021
Премьера в мире 15 октября 2020
Дата выхода
15 октября 2020 США
Производство Sunshine Films Florida
Другие названия
Brutal Bridesmaids, Damigelle pericolose, Madrinhas de Casamento Brutais, Qui veut tuer la future mariée ?, Velejéig kedves barátnő
Режиссер
Stanley Rowe
В ролях
Дункан Бар
Лорен Бульоли
Лорен Бульоли
Кэрли Элдридж
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 11 голосов
4.2 IMDb
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