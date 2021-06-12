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Байкал. Удивительные приключения Юмы Байкал. Удивительные приключения Юмы
Киноафиша Фильмы Байкал. Удивительные приключения Юмы Отзывы о фильме «Байкал. Удивительные приключения Юмы»
Байкал. Удивительные приключения Юмы 2021 / Россия
8.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Байкал. Удивительные приключения Юмы»

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User 12 июня 2021, 10:55
Очень интересный, познавательный фильм. Каждый кадр приносит эстетическое удовольствие. Обязательно для просмотря с детьми, чтобы дети учились любить природу. Жить в гармонии с собой и окружающим миром.
12 июня 2021, 10:55 Ответить
Елена Кузнецова 13 июня 2021, 15:56
Оценка
Фильм документальный, очень интересный и красивый. Кто любит фильмы и рассказы о природе и животных - вам сюда, не пожалеете. Ребёнку (10лет, девочка) и мне очень понравилось! Вышли из зала довольные, заряженные положительной энергией)
13 июня 2021, 15:56 Ответить
Елена Горбачева 15 августа 2021, 23:07
Оценка
Ходили с сыном. Фильм понравился. Многие дети сидевшие в зале постоянно спрашивали родителей "когда начнется кино", так видимо и не поняли что фильм уже идёт.
Мы предварительно подготовились - выяснили что такое документальный фильм и сын знал что именно будет происходить на экране.
Сам фильм очень понравился. Очень красиво представлена природа Байкала.
Посмотрели с удовольствием.
15 августа 2021, 23:07 Ответить
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