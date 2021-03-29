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Зови меня Дрозд Зови меня Дрозд
Киноафиша Фильмы Зови меня Дрозд Отзывы о фильме «Зови меня Дрозд»
Зови меня Дрозд 2020 / Россия
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Зови меня Дрозд»

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Юля Павлова 29 марта 2021, 08:10
Светлый, не затянутый, лёгкий фильм. Режиссёр рассказывает жизненную историю. Поэтично, без драмы. Здесь и переходное состояние взросления подростка, и первая любовь. Радует, что нет пошлости, надрыва, а взрослые, увлеченные своими проблемами, все таки человечны, и по своему любят своих детей и стараются помочь.

Очень понравилась игра трио подростков. Любовный треугольник, но каждый со своим ярким характером и приносит своё Я до конца.
Фильм напомнил подростковые фильмы советского периода. Где была дружба, любовь, конкуренция, но все это было с человеческим лицом, зрителю был показан выход из тупиковых ситуаций.
У меня осталось приятное, светлое чувство и благодарность режиссеру и актёрскому составу )))
29 марта 2021, 08:10 Ответить
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