Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Последний отчет Последний отчет
Киноафиша Фильмы Последний отчет Последний отчет, 2020: актеры и роли
Zárójelentés Последний отчет 2020 / Венгрия
6.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Последний отчет, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иштван Сабо István Szabó
В ролях
Клаус Мария Брандауэр Клаус Мария Брандауэр Klaus Maria Brandauer Карой Эперьеш Károly Eperjes Аги Сиртеш Ági Szirtes Петер Андораи Péter Andorai Андраш Балинт András Bálint
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше