Kinematic Shorts — 2020, 2020

V фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts представляет новую программу. В нее вошли шесть игровых фильмов, отобранных по итогам открытого конкурса. Зрители смогут проголосовать за понравившиеся фильм, который получит главный приз фестиваля. Программа Kinematic Shorts в этом году разнообразна жанрово. Помимо комедии, социальной и психологической драмы, в конкурсе работа эстонского режиссера Оскара Лехмаа «Лысина» – пример идеального комедийного хоррора, вдохновленного примерами из истории кино. А фильм «Я окажусь за решеткой» Александра Дости – вариация на тему вестерна – лихо закрученный сюжет с побегом, закончившимся катастрофой, снятый среди бескрайних снежных просторов канадской провинции Квебек.Международный фестиваль Kinematic Shorts появился благодаря программе короткометражных фильмов и анимации, которая была запущена в 2012 году компанией Tree Films. Фильмы отбирались на главных международных фестивалях короткометражного кино. Проект перерос формат короткометражного альманаха и трансформировался в фестиваль, который продолжает представлять главные короткометражные новинки российской аудитории, давая возможность зрителям участвовать в выборе победителя.