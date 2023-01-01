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Барби представляет сказку «Дюймовочка» Барби представляет сказку «Дюймовочка»
Киноафиша Фильмы Барби представляет сказку «Дюймовочка» Барби представляет сказку «Дюймовочка», 2009: актеры и роли
Barbie Presents: Thumbelina Барби представляет сказку «Дюймовочка» 2009 / Канада / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Барби представляет сказку «Дюймовочка», 2009: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Конрад Хелтен Conrad Helten
В ролях
Келли Шеридан Kelly Sheridan Табита Сен-Жермен Tabitha St. Germain
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