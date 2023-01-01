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Барби: Сказочная страна моды Барби: Сказочная страна моды
Киноафиша Фильмы Барби: Сказочная страна моды Барби: Сказочная страна моды, 2010: актеры и роли
Barbie: A Fashion Fairytale Барби: Сказочная страна моды 2010 / США
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Барби: Сказочная страна моды, 2010: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Тодд Резник Тодд Резник Todd Resnick
В ролях
Адриан Петрив Adrian Petriw Табита Сен-Жермен Tabitha St. Germain
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