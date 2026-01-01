Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Мисс Индия Америка
Кадры из фильма «Мисс Индия Америка»
Кадры из фильма «Мисс Индия Америка»
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Отзывы
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Рецензия
Отзывы
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Мамочка с детьми заняла ваше место у окна в самолёте? Скажите одну фразу — нахалов как ветром сдует
Старые банки везу на дачу вместо помойки: за 10 минут превращаю их в дорогущий декор и зову соседей похвастаться
Пару капель в мисочку — и пыль как ветром сдуло: мебель скрипит от чистоты неделю без дорогущей химии
«Мне ок»: Аксенова встала грудью за фильм о Германии с оценкой 6.0 — от него у россиян «кровоточили глаза»
Устали ждать 3-й сезон «Дандадана»? Дату выхода только что «спойлернули» – вот когда Момо вернется
Как звали Якина и где снимали «Девчат»: только настоящий знаток Мосфильма ответит на все 5 вопросов (тест)
Из 202 серий «Невского» зрители выделили только эти 5: их нельзя пропустить - через 2 недели начнут показывать на НТВ
«Летят журавли», конечно, хороший фильм, но французы его стыдятся: даже поменяли ему название
Это аниме с 8.5 на IMDb такое крутое, что его обожает звезда «Обсессии»: «Включаю, когда прихожу домой»
Свежая российская комедия с оценкой 8.3 побила великих «Афоню» и «Карнавальную ночь»: россияне ее «смотрят, отложив смартфоны»
В СССР этот фильм собрал в кино 50 млн зрителей — и только женщины покидали залы вне себя от гнева: «белая ворона» среди классики
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри комедии в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667