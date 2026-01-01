Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Майкл
Рецензия
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
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2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
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2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
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2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
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2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
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2026, Россия, семейный
Холоп 3
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2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Рецензия
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2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
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2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
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2025, США, ужасы
Кодекс Данте
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2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
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2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
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