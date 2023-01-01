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Барби: Принцесса и поп-звезда Барби: Принцесса и поп-звезда
Киноафиша Фильмы Барби: Принцесса и поп-звезда Барби: Принцесса и поп-звезда, 2012: актеры и роли
Barbie: The Princess & the Popstar Барби: Принцесса и поп-звезда 2012 / США
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Барби: Принцесса и поп-звезда, 2012: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Изекиль Нортон
В ролях
Келли Шеридан Kelly Sheridan Эшли Болл Эшли Болл Ashleigh Ball Дженнифер Варис Тиффани Джардина Элли Кинг
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