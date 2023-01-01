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Барби и щенки в поисках сокровищ
Барби и щенки в поисках сокровищ, 2015: актеры и роли
Barbie & Her Sisters in the Great Puppy Adventure
Барби и щенки в поисках сокровищ
2015 / США
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Барби и щенки в поисках сокровищ, 2015: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Майкл Гогуэн
Michael Goguen
В ролях
Келли Шеридан
Kelly Sheridan
Клер Маргарет Корлетт
Claire Margaret Corlett
Алиссия Суэйлс
Alyssya Swales
Челси Миллер Тейлор
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