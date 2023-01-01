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Барби и щенки в поисках сокровищ Барби и щенки в поисках сокровищ
Киноафиша Фильмы Барби и щенки в поисках сокровищ Барби и щенки в поисках сокровищ, 2015: актеры и роли
Barbie & Her Sisters in the Great Puppy Adventure Барби и щенки в поисках сокровищ 2015 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Барби и щенки в поисках сокровищ, 2015: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Майкл Гогуэн Michael Goguen
В ролях
Келли Шеридан Kelly Sheridan Клер Маргарет Корлетт Claire Margaret Corlett Алиссия Суэйлс Alyssya Swales Челси Миллер Тейлор
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