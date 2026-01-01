Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Звёздный путь 5: Последний рубеж Награды и номинации фильма Звёздный путь 5: Последний рубеж

Награды и номинации фильма Звёздный путь 5: Последний рубеж 1989

Золотая малина 1990 Золотая малина 1990
Худший фильм
Победитель
Худший режиссер
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худший фильм за прошедшее десятилетие
Номинант
